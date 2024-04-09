«Арсенал» — «Бавария»: прогноз Константина Генича на матч раунда плей-офф Лиги чемпионов

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Арсенал» — «Бавария».

Ставка: тотал «Баварии» больше 3.5 углового за 1.75.

«Мы помним, «Арсенал» и «Бавария» часто играли между собой в еврокубках, но у «Арсенала» дела шли не лучшим образом. Сейчас при Артете «Арсенал» снова хорош. В прошлом сезоне команда билась за чемпионство в АПЛ, и сейчас «Арсенал» выглядит солидно и мощно. В последнем туре «Арсенал» забил три мяча на выезде и выиграл у «Брайтона» со счётом 3:0.

«Арсенал» редко когда проигрывает два матча подряд. Такая серия была очень давно. Впереди игра с «Баварией». «Бавария» — это всегда статус, это всегда где-то рядом с фаворитизмом.

Этот сезон у «Баварии» очень скомканный: конфликты Тухеля с игроками, очень невыстроенная игра. «Бавария» в чемпионате Германии уступает «Байеру» 16 очков, и это не случайно. «Бавария» откровенно бросила играть в чемпионате Германии, и последний матч с «Хайденхаймом» тому подтверждение. У «Баварии» серьёзные дыры в защите, но Лига чемпионов — это совсем другая история. Это единственный турнир, в котором есть за что побороться Гарри Кейну и его партнёрам.

К Кейну претензий в этом сезоне нет, но для него это возвращение в лондонское дерби. Он любит забивать «Арсеналу» и за свою карьеру в «Тоттенхэме» забил 14 мячей. Только «Эвертон» и «Лестер» пострадали от Кейна больше.

Напрашивается ставка «обе забьют», но Артета стратег, и вряд ли его команда с шашкой наголо полетит вперёд. Эта «Бавария» с Тухелем тактически понимает, что не надо никуда рваться. Но мне кажется, что у «Баварии» хорошие фланги, и мне видится, что будет много угловых. В Бундеслиге «Бавария» лидер по среднему количеству угловых, а вот в Лиге чемпионов — аутсайдер.

Мне кажется, что именно в этом матче «Бавария» акцент сделает на фланги. Мой прогноз на этот матч — тотал «Баварии» больше 3.5 углового», — приводит слова Генича «РБ Спорт».