«Атлетико» — «Боруссия» Дортмунд: ставка Романа Павлюченко на встречу Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Боруссия» Дортмунд.

Ставка: победа «Боруссии» с форой (0) за 3.30.

«Атлетико» и «Боруссия» Дортмунд встретятся в четвертьфинале Лиги чемпионов. Интересная пара – по раздельности у них было не так много шансов на попадание в полуфинал. А в очной встрече вероятность прохода дальше у обеих команд примерно равна.

«Боруссия» в последнем своем матче проиграла «Штутгарту» в Бундеслиге. Это была принципиальная встреча – они борются за третье место. И в равном поединке «черно-желтые» потерпели неудачу – 0:1. Хотя игра была равной, дортмундцы на один гол точно наиграли. Но удачливее в атаке все же был соперник.

До этого подопечные Терзича выступали очень прилично, шли на серии побед. В том числе, обыграла «Боруссия» «Баварию» (2:0), «Айнтрахт» (3:1) и ПСВ в ответном матче ЛЧ (2:0). В целом, дортмундцы предпочитают играть прагматично – до первого забитого мяча. Потом клуб начинает играть от обороны и на контратаках забивает еще.

«Атлетико» же выступает далеко не так удачно, как его соперник по этой встрече. Уже долгое время клуб чередует разные результаты, причем чаще проигрывая и играя вничью. Только несколько побед добыли мадридцы недавно – 2:1 с «Вильярреалом» и 2:1 с «Бетисом» в Ла Лиге, а также 3:1 с «Интером» в ответном матче 1/8 финала ЛЧ.

В Примере дела у подопечных Симеоне идут не лучшим образом. Из-за частых потерь очков клуб уже отстал от топ-3. Сейчас «Атлетико» идет четвертым и может пропустить выше себя «Атлетик». «Матрасники» «проповедуют» смешанный стиль – это уже не та обороняющаяся команда, не дающая никакой свободы сопернику. Почти за весь креатив в атаке у коллектива отвечают Мората и Гризманн.

Все-таки я сейчас поверю в победу гостей. Да, «Атлетико» дома выступает очень хорошо, одолеть его не так просто. Впрочем, в последние месяцы команда Симеоне выдавала разные матчи. Даже в 1/8 финала ЛЧ с «Интером» «матрасники» были близки к неудаче. «Боруссия» в это плане выглядит намного стройнее и собраннее», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».