«ПСЖ» — «Барселона»: прогноз Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов 10 апреля

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Барселона».

Ставка: победа «ПСЖ» за 2.00.

«Барселона» уже почти потеряла шансы на успех в Ла Лиге. За последние месяцы клуб совершил максимум, который мог сделать – опередил «Жирону», долгое время боровшуюся с «Реалом» за первое место. Подопечные Хави уже закрепились на второй строчке, но до мадридцев им ещё довольно далеко.

«Барселона» сейчас идёт на длинной серии без проигрышей, которая длится ещё с конца января. Причём именно тогда Хави объявил о своём решении покинуть клуб по окончании сезона. Как будто это вдохнуло в игроков новую жизнь – с тех пор они просто ни разу не уступили. В последних встречах коллектив справлялся с такими сложными соперниками, как «Атлетико» (3:0), «Атлетик» (0:0) и «Наполи» (1:1 и 3:1).

«ПСЖ» давал повод для беспокойства в чемпионате Франции только в первой половине сезона. Тогда парижане время от времени теряли очки и всё никак не могли занять первое место. Но вот уже несколько месяцев подопечные Луиса Энрике безальтернативно лидируют в Лиге 1.

Из-за большого отрыва от соперников, а также из-за попыток тренерского штаба «ПСЖ» усадить на скамейку Килиана Мбаппе иногда команда всё-таки позволяет себе неудачи – 2:2 с «Реймсом», 1:1 с «Клермоном». Но всё же в большинстве остальных игр парижане только побеждали. В прошлом раунде ЛЧ они без проблем прошли «Реал Сосьедад» (2:0 и 2:1).

Обе команды в последнее время смотрятся не так плохо, часто выигрывают. Конечно, «Барселона» имеет большую историю в Лиге чемпионов, это для неё важный турнир. Ну а «ПСЖ» всё ещё грезит мечтами о долгожданной победе в турнире.

Поверю тут всё-таки в успех французской команды. «ПСЖ» играет дома, да и выступает очень неплохо уже на протяжении долгого времени», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».