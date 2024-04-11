«Ливерпуль» – «Аталанта»: прогноз Егора Титова на четвертьфинал Лиги Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ливерпуль» – «Аталанта» в 1/4 финала Лиги Европы сезона-2023/2024.

Ставка: пенальти за 2.55.

«Интересно будет увидеть Миранчука в матче против «Ливерпуля». И вообще, я не думаю, что матч будет таким уж простым для команды Клоппа. Только что тяжелая встреча с «Манчестер Юнайтед» была, где потеряли очки и ухудшили ситуацию в борьбе за чемпионство. Все-таки премьер-лига важнее для «Ливерпуля», надо думать о борьбе в ней. А «Аталанта» — умелая команда, умеющая в том числе играть и на выезде. Она и от себя играет, и от соперника.

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Здесь может так получиться, что «Ливерпуль» будет заигрываться и пропускать контратаки. Он это допускает почти против любой команды – хоть гранда, хоть аутсайдера. А у «Аталанты» это все хорошо отлажено: взять хотя бы матч против «Наполи».

Но ставку предложу на пенальти в этой игре. Либо «Ливерпуль» за счет давления, проникновения техничных футболистов в штрафную заработает 11-метровый, либо игроки «Аталанты» убегут и заставят на себе сфолить. Мне кажется, в этом матче пенальти должен быть», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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