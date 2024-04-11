«Металлург» — «Автомобилист»: ставка Анатолия Емелина на игру полуфинала КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Автомобилист».

Ставка: победа «Автомобилиста» за 3.55.

«В Магнитогорске полуфинальная серия между «Металлургом» и «Автомобилистом» перейдёт в фазу второй части. После четырёх матчей в этом противостоянии счёт равный — 2-2.

В четвёртом поединке, который прошёл в Екатеринбурге, болельщики на трибунах и зрители у телевизоров были в восторге от увиденного. За исключением, конечно, поклонников «Магнитки». Их команда вела 3:0 после точных бросков Никиты Гребёнкина, Александра Петунина и Данилы Юрова уже в начале первого периода (!), но Николай Заварухин и его подопечные не пали духом. Стефан Да Коста, Семён Кизимов. Анатолий Голышев (дубль) и Степан Хрипунов перевернули всё с ног на голову и переломили ход матча в свою пользу – 5:3.

Итак, Андрей Разин и его команда получили чувствительный щелчок по носу. Теперь у себя дома есть возможность разом за всё исправиться. Только вот клуб из Екатеринбурга не станет долго почивать на лаврах своего камбэка. В Магнитогорск приедет уверенная и полная сил команда. Плюс, опять же, психология будет на стороне гостей.

«Автомобилист» выиграет и выйдет в этой серии вперёд», — приводит слова Емелина «ВсёПроСпорт».