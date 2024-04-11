«Металлург» – «Автомобилист»: прогноз Андрея Юртаева на игру плей-офф КХЛ

Комментатор Андрей Юртаев дал прогноз на матч «Металлург» – «Автомобилист».

Ставка: победа «Металлурга» за 2.07.

«Я хочу предсказать, что будет в пятой игре серии между этими командами. Возможно ключевой матч серии, потому что счет пока 2-2.

Несмотря на то что «Металлург» упустил четвертый матч, ведя в счете 0:3, считаю, что именно «Магнитка» пройдет дальше. Мне кажется, что «Металлург» — это как раз та команда, которая проводит работу над ошибками.

Несмотря на различные ситуации в третьем матче, а также упущенную победу в четвертой игре, предполагаю, что «Металлург» сумеет провести игру более собранно. Я о том, что как бы не привозила себе «Магнитка», она все равно в следующей игре берет свое.

Я бы в этой игре взял бы просто победу «Металлурга», причем даже в основное время», — приводит слова Юртаева «РБ Спорт».