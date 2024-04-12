«Аугсбург» — «Унион»: прогноз «Чемпионата» на матч Бундеслиги

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Бундеслиги «Аугсбург» — «Унион».

Ставка: ничья за 3.55.

Если кто-то и может рассказать о стремительных взлётах и падениях в этом сезоне, так это «фуггеры». «Аугсбург» неожиданно превратился из команды, которая боролась за выживание, в претендента на топ-6 в турнирной таблице. Естественно, на это есть свои причины. Приглашение Йесса Торупа на должность главного оказало положительное влияние.

Под руководством датчанина «фуггеры» начали демонстрировать вполне привлекательный футбол. Живой пример преображения команды — недавняя победная серия длиной в четыре матча. 12 голов было забито подопечными Торупа на этом отрезке, а пропущено только два. Жаль, что белая полоса прервалась ничейным результатом в игре с «Кёльном» (1:1) и поражением от «Хоффенхайма» (1:3).

На время показалось, что «Униону» уже не угрожает вылет. Однако в последних встречах берлинцы стали чаще терять очки, а аутсайдеры заметно прибавили, не желая покидать элитный дивизион. В это же время «железные», видимо, немного расслабились.

Таким командам, как «Аугсбург», во второй половине сезона «Унион» не проигрывает. Чаще всего встречи с подобного уровня соперниками для берлинцев завершаются вничью. «Фуггеры» тоже вряд ли проиграют, уж слишком хорошо они прибавили. Да и в целом подопечные Торупа неплохо выступают на домашнем стадионе. Мы предлагаем сделать ставку на ничью за 3.55.