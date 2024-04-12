«Лацио» — «Салернитана»: прогноз «Чемпионата» на игру Серии А

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Серии А «Лацио» — «Салернитана».

Ставка: победа «Лацио» с форой (-1.5) за 1.95.

Для бело-голубых текущий сезон складывается не совсем удачно. Они рискуют остаться без еврокубков. Благо ещё не всё потеряно и шансы пробиться в зону Лиги конференций есть. Причём они вполне реальные. Отставание от «Аталанты», находящейся на шестом месте, составляет четыре очка, но у команды Миранчука есть игра в запасе.

Не стоит забывать, что ещё есть «Наполи», расположившийся в таблице как раз между бергамасками и римлянами. Поэтому попыток выполнить задачу успешно у подопечных Игора Тудора будет не так много, как хотелось бы. В минувшем матче они проиграли в римском дерби «Роме» со счётом 0:1.

Что касается «Салернитаны», то этот сезон она уже провалила. Никакого чуда не произойдёт, и «морские коньки» могут спокойно готовиться к вылету в Серию В. Они занимают последнее место в турнирной таблице первенства, отставая от предпоследней строчки на 10 очков. Даже эта позиция выглядит недосягаемой для «гранатовых».

Стефано Колантуоно вновь вернулся на пост главного тренера «Салернитаны» в середине марта. Это уже третье его пришествие за почти семь лет. Изменилось ли что-то в последних двух встречах под его руководством? Нет! Безвыигрышная серия «морских коньков» насчитывает уже 13 матчей во всех турнирах.

Мы предлагаем ставку на победу римлян с форой (-1.5) за 1.95. Они будут выступать на домашнем стадионе и по всем показателям превосходят соперника. Не говоря уже о мотивации поквитаться за поражение в матче первого круга со счётом 1:2. Пора бы уже прийти в себя Иммобиле, не забивающему на протяжении 10 игр во всех турнирах.