«Байер» — «Вердер»: ставка Эльвина Керимова на матч Бундеслиги

Комментатор Эльвин Керимов предложил ставку на матч немецкой Бундеслиги «Байер» — «Вердер».

Ставка: победа «Байера» и тотал меньше 4.5 за 1.70.

«Для команды Хаби Алонсо это чемпионский матч. Естественно, все леверкузенцы ждут исторического события. «Байер» никогда в своей истории не выигрывал чемпионат Германии — брал он только Кубок Германии, Кубок УЕФА, но было это давно. Так что сейчас у «львов» появляется долгожданная возможность.

Вообще в этом сезоне «Байер» может три трофея взять. Команда ещё продолжает играть в Лиге Европы, а также вышла в финал Кубка Германии. Но главное — взять чемпионство. И вот домашняя игра с «Вердером». Подопечные Алонсо теоретически могли стать чемпионом ещё до своего матча, если бы «Штутгарт» и «Бавария» в этом туре синхронно проиграли, но этого не произошло.

Думаю, «Байер» решит всё сам. У него в четверг была игра с «Вест Хэмом» в Лиге Европы, тяжёлая игра. Но клуб по делу победил, имел преимущество — 2:0. Интересно будет посмотреть, какой состав выпустит Алонсо на игру с «Вердером». В общем, главный матч в истории «Байера», ну или один из главных. Мы помним, что были случаи, когда он подбирался к победе в чемпионате, когда выходил в финал Лиги чемпионов ещё в начале нулевых годов. Сейчас это один из самых главных матчей сезона.

Конечно, Леверкузену хотелось бы на глазах собственных болельщиков оформить чемпионство. Я думаю, что «Байер», естественно, должен дома одержать победу. Правда, я не уверен, что она получится разгромной. После ЛЕ клуб продолжает играть в тяжёлом графике. Ему предстоит ответный матч с «Вест Хэмом». Так что игра может получиться тяжёлой, и, может быть, на качестве игры некоторых футболистов усталость будет сказываться. Но «Байер» должен взять своё.

Что касается «Вердера», то я думаю, что это чуть ли не идеальный соперник для чемпионского матча. Клуб уязвим в защите, пропускает опасные контратаки. «Вердер» допускает ошибки в позиционной защите. Так что соперник «Байера» каких-то огромных проблем, думаю, ему создать не должен.

Так что я думаю, что хозяева поля выиграют. Выбираю такую ставку — «победа «Байера» и общий тотал голов матча меньше 4.5» за 1.70. Рискованно, конечно. Но я всё-таки учитываю максимально плотный график «Байера» и, может быть, какую-то нервную обстановку. Всё же такой матч, такой день для многих молодых игроков. Это будет очень эмоционально. Может быть, не сразу «Байер» сможет взломать «Вердер», — приводит слова Керимова «ВсёПроСпорт».