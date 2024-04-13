Алекс Перейра — Джамал Хилл: прогноз Ивана Штыркова на главный бой UFC 300

Известный российский боец смешанного стиля Иван Штырков сделал прогноз на бой UFC 300 Алекс Перейра — Джамал Хилл.

Ставка: победа Перейры досрочно за 2.06.

«У Хилла интересный путь до титула: совсем неприглядный и вдруг стал чемпионом. Я его не запомнил. Он мало держал пояс и отдал его из-за травмы. С Гловером Тейшейрой провёл достаточно равный бой, и урон на лице Хилла был нехилым.

Если Джамал не затащит Алекса в глубокие воды борьбы, у него не получится победить Перейру. Даже наоборот. Габариты Хилла не настолько превышают данные Алекса, чтобы переехать бразильца в стойке или не заметить его. В борьбе килограммы имеют вес, но вопрос в том, а дойдёт ли дело до борьбы?

Перейра уже натаскал себя в ММА и не даёт себя легко переводить. В стойке я отдаю ему предпочтение. У американца не видел феноменальных ударных навыков по сравнению с Алексом. Мне больше импонирует Перейра.

Тем более у него есть опыт пяти раундов. Он может нокаутировать. У Хилла намечаются большие проблемы. Ставлю на досрочную победу Алекса после третьего раунда».