Гэтжи — Холлоуэй: прогноз Камила Гаджиева на бой UFC 300

Известный российский промоутер Камил Гаджиев дал прогноз на бой UFC 300 между Джастином Гэтжи и Максом Холлоуэем, который пройдёт 14 апреля.

Ставка: бой пройдёт всю дистанцию за 1.97.

«Здесь шансы практически равные. Потому что Гэтжи не является крупным легковесом. Он не такой большой, пусть и физически крепкий.

Поэтому сделаю прогноз, что Джастин немного фаворит, потому что для Холлоуэя может быть тяжеловато таскать на себе Гэтжи. Разница в дивизионах может сказаться. Потому что Макс поднялся, а не Гэтжи спустился. Думаю, что победа будет добыта решением», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Бой Гэтжи — Холлоуэй состоится в Лас-Вегасе, начало — не ранее 6:00 мск.