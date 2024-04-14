«Факел» — «Ростов»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ в Воронеже

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Факел» – «Ростов» в 24-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Ростова» с форой (0) за 1.95.

«Сложный матч для прогноза. Всё-таки матчи в Воронеже для приезжих – особое испытание. И многие там не могли приспособиться. «Ростову» повезло. Всё-таки сейчас тепло, и газон там не такой, как с «Динамо» в декабре. И я думаю, что команда Карпина, находясь в такой великолепной форме, обязана этим пользоваться. «Сочи» должен был только разозлить ростовчан, что не удалось дома победить. А «Факел», на мой взгляд, раньше времени успокоился. Была хорошая серия при Ташуеве, набрали много очков, поднялись, но сейчас все встрепенулись, нужно ещё пополнять очковую копилку. А такое ощущение, что «Факелу» уже сложно собраться.

Меня удивляет, что воронежцы – фавориты в этой встрече, пусть и играют дома. Только что было 1:4 от ЦСКА, с «Оренбургом» дома смотрелись слабо. А «Ростов» по игре просто другого уровня команда. Да и они укрепились серьёзно зимой. «Ростов» должен бороться за тройку, если говорить про игру. А «Факел» — это всё-таки не про футбол, а про самоотдачу, желание биться.

Поставлю на «Ростов» с форой (0). Не могу представить, как команда Карпина проиграет тут», — приводит слова Титова «РБ Спорт».