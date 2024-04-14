«Факел» — «Ростов»: прогноз на матч чемпионата России

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на матч РПЛ «Факел» — «Ростов», который состоится 14 апреля.

Ставка: «Ростов» победит за 2.85.

«В целом «Факел» здорово прибавил при Ташуеве, но недавно прозвенел тревожный звонок. Разгромное поражение после продления контракта с тренером — нехороший сигнал. «Ростов» способен нанести «огнеопасным» второе поражение подряд. Жёлто-синие просто великолепны после зимнего перерыва. Даже трудные выезды им теперь не страшны!

«Ростов» возобновил сезон РПЛ после зимнего перерыва просто шикарно. Он победил «Крылья Советов» (2:0), «Краснодар» (2:1) и «Динамо» (4:1), а также сыграл вничью с очень здорово прибавившим «Сочи» (2:2). Жёлто-синие поднялись на девятую строчку в турнирной таблице первенства.

Помогли Валерию Карпину сделать результаты и игру команды лучше точечные зимние усиления. Состав «Ростова» пополнили три легионера. Двое из них практически сразу стали основообразующими. Третьего специалист постепенно подводит к основе.

Быстрее прочих адаптировался к ритму РПЛ бразилец Роналдо. Он добавил остроты и скорости в атаку «Ростова». Нападающий принял участие во всех четырёх встречах, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Ещё у Карпина внезапно появился новый лидер в лице Мохаммада Мохеби».