«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: прогноз «Чемпионата» на матч Примеры

Автор «Чемпионата» Николай Павлов сделал прогноз на испанской Примеры «Реал Сосьедад» — «Альмерия», который пройдёт 14 апреля.

Ставка: победа «Реала Сосьедад» с форой (-1.5) за 1.97.

«В последнее время подопечные Иманола Альгуасиля стали выступать надёжнее. Одну из ведущих ролей в перезагрузке «Реала Сосьедад» сыграл Арсен Захарян. Россиянин забил первый мяч за бело-голубых, сняв огромный психологический груз, который давил на него. Воодушевившись, в минувшем матче полузащитник сделал результативную передачу.

Таким образом, у «Реала Сосьедад» закончилась чёрная полоса и наступила белая, которая уже насчитывает три победы подряд. Бело-голубым предстоит сыграть с командой, которая занимает последнее место в таблице Примеры — «Альмерией». Поэтому есть шансы продлить беспроигрышную серию.

Красно-белые набрали всего 13 очков. Теоретически они ещё не потеряли шансы спастись от вылета, но должно произойти чудо, чтобы это свершилось. 7 марта клуб одержал первую победу в этом сезоне, обыграв на выезде «Лас-Пальмас» (1:0).

Этот результат можно объяснить психологическим эффектом от назначения нового тренера. Дело в том, что 13 марта к работе в «Альмерии» приступил 61-летний Пепе Мель. Он мотивировал команду. Но уже в минувшем туре всё вернулось к прежнему состоянию — красно-белые дома уступили «Осасуне» (0:3).

Главная проблема «Альмерии» заключается в слабой защите. Команда пропустила в этом сезоне 60 мячей в Примере. Состав у аутсайдера довольно скромный, поэтому вряд ли Мель сумеет кардинальным образом изменить положение дел в обороне клуба.

Бело-голубые ощутимо прибавили на решающем отрезке сезона и набрали форму. Наконец-то стал реализовывать свой потенциал Захарян, предоставив тренеру дополнительную опцию для развития атак. «Альмерия» безнадёжна в обороне и вряд ли выдержит давление соперника, поэтому рассмотрим ставку на победу «Реала Сосьедад» с форой (-1.5) за коэффициент 1.97.