«Чикаго» — «Каролина»: прогноз на матч НХЛ

Автор «Чемпионата» Николай Павлов сделал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго» — «Каролина», который пройдёт 15 апреля.

Ставка: «Каролина» победит и тотал больше 4.5 гола за 1.94.

«Набрав 109 очков в 80 матчах, «Харрикейнз» ведут борьбу с «Рейнджерс» за первое место в Столичном дивизионе и Президентский кубок. У команды Артемия Панарина всего на три очка больше при одной лишней игре, поэтому нас ожидает увлекательная развязка. Если „ураганы“ проиграют аутсайдеру, то потеряют шансы на первую строчку в дивизионе.

Главный козырь «Каролины» — это отличная линия обороны. Команда пропустила 208 шайб в этом сезоне. В Восточной конференции только у «Флориды» результат лучше (196). Кроме того, у «Харрикейнз» лучшая в лиге спецбригада по нейтрализации большинства (86,2%). В плей-офф это очень важно!

В нападении у «Каролины» ритм задаёт 24-летний Андрей Свечников. Россиянин в этом сезоне играет полезно: в 58 матчах он набрал 50 очков по системе «гол+пас».

«Чикаго» доигрывает сезон без какой-либо мотивации и скоро уйдёт в отпуск. Защита команды слабая и вряд ли выдержит давление мотивированного соперника. «Харрикейнз» в отличной форме, поэтому предлагаем рассмотреть ставку на победу «Каролины» и тотал больше 4.5 шайбы за 1.94. «Чикаго» гарантировал себе предпоследнее место в лиге по итогам регулярного сезона — ниже «Сан-Хосе» не упасть, выше тоже не подняться.

Раз так, ждать особой плотности от игры смысла нет. «Каролине» важнее избежать травм перед плей-офф, чем зацепиться за первое место в дивизионе, а «Чикаго» уже совсем ничего не нужно. Глубина состава «ураганов» должна сказаться".