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«Металлург» – «Автомобилист»: букмекеры назвали фаворита решающего матча серии КХЛ

«Металлург» – «Автомобилист»: букмекеры назвали фаворита решающего матча серии КХЛ
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15 апреля в Магнитогорске состоится седьмой матч 1/2 финала плей-офф КХЛ «Металлург» – «Автомобилист». Начало запланировано на 17:00 мск.

Счёт в серии равный — 3-3. Победитель седьмой встречи выйдет в финал Кубка Гагарина, где встретится с ярославским «Локомотивом».

Фаворитами считаются хоккеисты «Металлурга»: поставить на победу магнитогорцев по итогам основного времени предлагается с коэффициентом 1.95. Это примерно 51% вероятности.

Шансы екатеринбуржцев оценили в 3.45 (27%). Ставки на ничью после трёх периодов принимаются за 4.30 (22%).

Заключить пари на итоговую победу «Металлурга» можно за 1.55. Ставки на успех «Автомобилиста» с учётом дополнительного времени принимаются с коэффициентом 2.45.

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