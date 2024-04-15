«Челси» — «Эвертон»: прогноз на матч АПЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Эвертон», который состоится 15 апреля в Лондоне.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2.5 гола за 1.87.

«Проблем с голами тут быть не должно. «Челси» регулярно допускает очень простые ошибки в обороне и теряет очки. Зато в атаке команда смотрится прилично. Дела у «синих» шли бы лучше, если бы не травмы.

Для «Эвертона» предстоящая встреча — хороший шанс набрать важные очки. Вполне вероятно, «ириски» им воспользуются, но лучше взять «верх» по голам и обмен забитыми мячами.

На выезде подопечные Шона Дайча выступают не хуже, чем дома. Они проиграли только 7 из 16 матчей в чемпионате Англии в гостях. За этот период забили 16 мячей, а пропустили 24. Заключить пари на то, что сыграет ОЗ + ТБ 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87.

Дело ещё в том, что «ириски» являются одним из самых неудобных соперников для «аристократов». Ливерпульцы проиграли только 3 из 12 последних очных встреч. Шон Дайч настроит подопечных как надо и вслед за «Шеффилдом» попробует совершить сенсацию. Может быть, удастся».