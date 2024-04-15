«Фиорентина» — «Дженоа»: прогноз «Чемпионата» на матч Серии А

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на матч итальянской Серии А «Фиорентина» — «Дженоа», который состоится 15 апреля.

Ставка: «Дженоа» не проиграет за 1.93.

«У «Фиорентины» наблюдается спад. У неё сильно ухудшились результаты и появились серьёзные проблемы с завершением. Даже с аутсайдерами у «лилий» стали возникать большие трудности. Отставание от зоны еврокубков становится угрожающим.

Раздухарившийся «Дженоа», стремительно прогрессирующий при Джилардино, способен как минимум зацепиться за ничью в предстоящем матче. Он очень собранно смотрится на последнем отрезке сезона. К предстоящему матчу гости подходят с трёхматчевой беспроигрышной серией. Сыграли вничью с «Ювентусом» (0:0) и «Фрозиноне» (1:1), а также победили «Верону» (2:1). Во всех трёх встречах «грифоны» грамотно сыграли вторым номером.

Подопечные Джилардино очень компактно обороняются, дожидаясь моментов для контратак. Выпадающие возможности перейти в наступление, а также стандарты красно-синие используют максимально эффективно. Если так пойдёт и дальше, у тренера может быть большое будущее.

Джилардино преодолевал такие трудности, как нехватка ресурсов и низкое качество тренировочного поля. В январе он обращался к руководству за решением этих проблем, и получил правильную реакцию. Последовал ряд качественных трансферов, заметно усиливших команду. В общем, если «Фиорентина» снова сыграет посредственно, трёх очков ей не видать».