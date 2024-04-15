«Челси» — «Эвертон»: прогноз Александра Елагина на матч чемпионата Англии

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Эвертон».

Ставка: 2-3 гола в матче за 2.15.

«Завершит 33-й тур английской Премьер-лиги 15 апреля, в понедельник, матч в Лондоне, где на стадионе «Стэмфорд Бридж» «Челси» встретится с «Эвертоном». Хозяева набрали 44 очка, проведя 30 игр, занимают девятое место. По забитым — шестой показатель. По пропущенным — девятый совместно с «Ньюкаслом». Дома «Челси» в нынешнем сезоне взял 25 очков из 45 возможных. На данный момент «Челси» не проигрывает уже в семи матчах подряд во всех турнирах. В АПЛ «Челси» не знает поражений тоже в семи матчах кряду. В АПЛ «Челси» пропускает, хотя бы один мяч в девяти последних матчах, причём в пяти последних – не менее двух. В предыдущем туре «Челси» сыграл вничью на выезде с «Шеффилдом» 2:2, дважды ведя в счёте.

Гости идут на 16-м месте с 27 очками (в двух очках от зоны вылета). По забитым — второй худший показатель наряду с «Бёрнли», меньше забил только «Шеффилд Юнайтед» — 30. По пропущенным — четвёртый. Напомню, из-за финансовых нарушений «Эвертон» был лишён сначала 10 очков, потом ему вернули четыре и потом снова сняли два. В гостях «Эвертон» набрал 19 очков из 48 возможных. В предыдущем туре «Эвертон» дома выиграл у «Бёрнли» 1:0 голом Калверт-Льюина после нелепой ошибки вратаря Мурича.

В последних пяти гостевых матчах подряд «Эвертон» неизменно пропускал, в среднем 1,6 гола за игру. В двух последних матчах с «Челси» «Эвертон» не проигрывает. На «Стэмфорд Бридж» «Эвертон» в АПЛ выигрывал лишь один раз, в сезоне-1994/1995 — 1:0. Ставим на 2-3 гола в матче», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».