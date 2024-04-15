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«Металлург» — «Автомобилист»: прогноз «Чемпионата» на матч плей-офф КХЛ

«Металлург» — «Автомобилист»: прогноз «Чемпионата» на матч плей-офф КХЛ
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на седьмой матч серии плей-офф КХЛ «Металлург» — «Автомобилист».

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 2.30.

С самого начала полуфинальной серии «Металлург» и «Автомобилист» обмениваются победами в шахматном порядке. Екатеринбуржцы идут в роли догоняющих. Вновь наступила очередь «лис» выигрывать, но седьмой матч будет сильно отличаться от предыдущих. В нём ни у кого нет права на ошибку. Не на руку екатеринбуржцам тот факт, что магнитогорцы хорошо выступают на домашнем льду по ходу плей-офф.

Они проиграли на своей арене только две встречи в Кубке Гагарина. Одну «Амуру» (2:3), а другую — как раз «Автомобилисту» (2:4). Это как раз тот самый матч, в котором екатеринбуржцы показали отличную реализацию численного преимущества. Забросили три шайбы в большинстве и одну — в пустые ворота.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
15 апреля 2024, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В минувшем матче у «лис» был шанс закрыть серию, но «Автомобилист» был неудержим и одержал победу со счётом 5:3. Команда использовала свои коронные методы, проводила контратаки и надёжно держала оборону. Андрей Разин явно был недоволен игрой Ильи Набокова и решил поменять его после трёх пропущенных голов на дебютанта плей-офф Александра Смолина. В целом пользы это принесло немного.

Предсказать победителя в таком матче невозможно. Это будет самая настоящая битва двух претендентов на финал. Причём достойных. Последние три встречи уже никто не думает о том, чтобы собраться скопом у ворот и не пропускать шайбу. Пошла результативная игра. В каждом из трёх минувших матчей команды на двоих забивали не менее семи голов. Предлагаем поставить на тотал больше 5.5 шайбы за 2.30.

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