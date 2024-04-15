«Металлург» — «Автомобилист»: когда матч Кубка Гагарина, счёт в серии, кто фаворит

15 апреля состоится седьмой матч 1/2 финала плей-офф КХЛ «Металлург» – «Автомобилист». Начало игры — в 17:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу магнитогорцев можно с коэффициентом 1.95. Шансы екатеринбуржцев оценили в 3.45. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Аналитики считают, что матч «Металлург» – «Автомобилист» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.15. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.67. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 6.00.

С самого начала полуфинальной серии «Металлург» и «Автомобилист» обмениваются победами в шахматном порядке. Екатеринбуржцы идут в роли догоняющих. Вновь наступила очередь «лис» выигрывать, но седьмой матч будет сильно отличаться от предыдущих. В нём ни у кого нет права на ошибку. Не на руку екатеринбуржцам тот факт, что магнитогорцы хорошо выступают на домашнем льду по ходу плей-офф.

В минувшем матче у «лис» был шанс закрыть серию, но «Автомобилист» был неудержим и одержал победу со счётом 5:3. Команда использовала свои коронные методы, проводила контратаки и надёжно держала оборону. Андрей Разин явно был недоволен игрой Ильи Набокова и решил поменять его после трёх пропущенных голов на дебютанта плей-офф Александра Смолина. В целом пользы это принесло немного.