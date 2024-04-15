«Аталанта» — «Верона»: прогноз «Чемпионата» на матч Серии А

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Серии А «Аталанта» — «Верона».

Ставка: «Аталанта» победит и тотал меньше 3.5 мяча за 2.27.

«Аталанта» совершила громкую сенсацию на «Энфилде», разгромив в первом матче 1/4 финала Лиги Европы «Ливерпуль» (3:0). Она могла выиграть с крупным счётом. Бергамаски создали много хороших моментов, но в нескольких эпизодах подвела реализация, а где-то выручил свою команду Кивин Келлехер.

Ответный матч состоится совсем скоро — через три дня после встречи с «Вероной». Джан Пьеро Гасперини лучше поберечь силы тех футболистов, которые провели на поле больше 80 минут в первой встрече, то есть практически всех. Замена наставником была совершена только одна.

«Верона» не первый год занимает нишу в нижней части турнирной таблицы чемпионата Италии. По итогам текущего сезона есть риск вылететь в Серию В. Команда располагается на 17-й строчке. Отрыв от идущего следом «Фрозиноне» составляет всего одно очко.

Борьба за выживание — солидный стимул, но и его «мастифам» очень часто оказывается недостаточно. В последних трёх турах в первенстве подопечные Марко Барони уступили «Милану» (1:3) и «Дженоа» (1:2), а также сыграли вничью с «Кальяри» (1:1).

Временами «Верона» показывает приятный глазу футбол и смотрится лучше соперников. Благодаря стараниям Барони она стала больше и опаснее атаковать, а также начала более компактно обороняться. В последних 10 встречах «мастифы» пропустили 10 мячей, что, по их меркам, весьма неплохо.

Несмотря на то что «Аталанта» с высокой долей вероятности сыграет не основным составом, в её победу верится больше. У бергамасков отличная глубина состава, поставлен отменный командный футбол, плюс будет подспорье домашнего стадиона. «Верона» — явный аутсайдер первенства. Она является удобным соперником для «богини».