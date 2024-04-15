«Челси» — «Эвертон»: когда матч АПЛ, во сколько начало, какие прогнозы и ставки

15 апреля состоится матч 33-го тура АПЛ «Челси» — «Эвертон». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «аристократов» можно с коэффициентом 1.75. Успех «ирисок» оценён в 4.60. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Аналитики уверены, что матч «Челси» — «Эвертон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.45. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.38. Поставить на «обе забьют» можно за 1.58.

«Челси» не проигрывает в АПЛ семь матчей кряду, но у болельщиков есть поводы для недовольства. «Аристократы» здорово выступили во встречах с сильными соперниками, но потеряли очки в играх с аутсайдерами — «Брентфордом» (2:2), «Бёрнли» (2:2) и замыкающим турнирную таблицу первенства «Шеффилд Юнайтед» (2:2).

У «Эвертона» дела с результативностью обстоят ненамного лучше, чем у «Шеффилд Юнайтед». В 31 встрече в чемпионате Англии он забил только 32 мяча. Впрочем, если бы с клуба не сняли очки из-за нарушение финансовых правил, он располагался бы неподалёку от «Челси».