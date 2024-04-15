«Металлург» Магнитогорск — «Автомобилист»: ставка Анатолия Емелина на матч Кубка Гагарина

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Автомобилист».

Ставка: победа «Автомобилиста» за 3.50.

«Итак, нас ждёт самое интересное, что только может быть в плей-офф Кубка Гагарина – седьмой матч. Он и определит второго финалиста из пары «Металлург» — «Автомобилист», которого уже давно заждался «Локомотив».

Конечно, тот факт, что решающая игра состоится в Магнитогорске, говорит в пользу команды Андрея Разина. С другой стороны, обе команды у себя на льду по разу проигрывали друг другу в этой серии. Но вернёмся пока к шестому матчу, в котором подопечные Николая Заварухина, если говорить откровенно, просто не оставили шансов «Магнитке». Никита Трямкин, Артём Каштанов, Алексей Макеев уже к середине матча обеспечили своей команде солидное преимущество в три шайбы. Данила Юрлов вроде бы вернул «металлургов» к жизни, но всё в том же кошмарном для них втором периоде Денис Баранцев и Стефан Да Коста окончательно расставили все точки над i. И всё-таки интрига, хотя по большей части формальная, в матче жила до конца благодаря точным броскам Дениса Зернова и Романа Канцерова. Но, опять же, «Автомобилист» всё контролировал и победил 5:3.

Теперь серия точно завершится в Магнитогорске. В чью пользу? Есть ощущение, что команда из Екатеринбурга её уже выиграла морально. Теперь осталось реализовать ещё и материальную часть. Нет, легко, разумеется, не будет. Никому. И в этой равной борьбе скажется мастерство опытных хоккеистов «Автомобилиста». У Голышева и компании просто нервы покрепче будут», — приводит слова Емелина «ВсёПроСпорт».