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«Барселона» — «ПСЖ»: букмекеры назвали фаворита ответного матча Лиги чемпионов

«Барселона» — «ПСЖ»: букмекеры назвали фаворита ответного матча Лиги чемпионов
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16 апреля в Испании состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «ПСЖ». Начало игры запланировано на 22:00 мск.

В первом матче сине-гранатовые оказались сильнее — 3:2.

Букмекеры отдают предпочтение «Барселоне»: поставить на победу каталонцев предлагается с коэффициентом 2.25. Это примерно 43% вероятности.

Успех парижан оценён в 3.10 (31%). Ставки на ничью принимаются за 3.90 (26%).

Аналитики уверены, что матч «Барселона» — «ПСЖ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.49, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.45.

Коэффициент на проход «Барселоны» в полуфинал Лиги чемпионов — 1.25 (73%). Если в следующую стадию пробьётся «ПСЖ», сыграет коэффициент 3.80 (27%).

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