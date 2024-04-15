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Букмекеры оценили шансы «Боруссии» пройти «Атлетико» в Лиге чемпионов

Букмекеры оценили шансы «Боруссии» пройти «Атлетико» в Лиге чемпионов
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16 апреля в Германии состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Атлетико» Мадрид. Начало игры намечено на 22:00 мск.

В первой встрече сильнее оказался испанский клуб — 2:1.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу дортмундцев предлагают с коэффициентом 2.30. В случае успеха с 1000 рублей вы получите 2300 рублей.

Успех «Атлетико» по итогам основного времени ответного матча оценён в 3.15. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.71, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.26. Заключить пари на «обе команды забьют» можно за 1.58.

Проход «Боруссии» в полуфинал Лиги чемпионов оценивается коэффициентом 2.78. Это около 35% вероятности.

Заключить пари на итоговый успех «Атлетико» предлагается за 1.42 (65%).

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