«Вашингтон» — «Бостон»: прогноз на матч НХЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Бостон», который пройдёт 16 апреля.

Ставка: тотал больше 5.5 гола за 1.87.

«До завершения регулярного чемпионата осталось совсем мало времени. В Восточной конференции идёт упорная борьба за выход в плей-офф. Обыграв «Тампа-Бэй» (4:2), «Вашингтон» снова вернулся в число главных претендентов на уайлд-кард. Терять очки в оставшихся двух матчах регулярного чемпионата ему нельзя ни в коем случае. Конкуренты дышат в спину. Они только и ждут, что подопечные Спенсера Карбери оступятся.

У «Бостона» мотивации не меньше, чем у «Вашингтона». Да, он давно гарантировал себе выход в плей-офф, но подопечные Джима Монтгомери сражаются за победу в Атлантическом дивизионе. Просто так дарить соперникам очки они точно не собираются.

В последнем матче «Брюинз» обыграли «Питтсбург» (6:4), который не менее заряжен, чем «Вашингтон». Во встрече с «пингвинами» порадовали результативностью лидеры «Бостона» — Брэд Маршан и Давид Пастрняк. Канадец забросил одну шайбу, а чешский форвард отдал две результативные передачи.

На последнем отрезке сезона «Бостон» стал демонстрировать более открытый хоккей. Надёжность оборонительной линии снизилась, но зато повысилась результативность. Помимо Маршана и Пастрняка, отличную форму набрали Дэнтон Хайнен и Павел Заха.

«Вашингтон» заряжен. Поддержка родных трибун, мотивация в виде борьбы за выход в плей-офф и травма Дженсена разжигают огонь в глазах его хоккеистов. У «Брюинз» отличный подбор игроков, шикарные результаты на дистанции и тоже есть стимул. Думаем, сыграет «верх» по голам. Обе команды часто пропускают, последние матчи с их участием получились результативными, да и история очных встреч только за: в шести из девяти последних случаев ТБ 5.5 гола пробивался».