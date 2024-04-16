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Букмекеры назвали шансы «Барселоны» выбить «ПСЖ» из Лиги чемпионов

Букмекеры назвали шансы «Барселоны» выбить «ПСЖ» из Лиги чемпионов
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16 апреля в Барселоне пройдёт ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «ПСЖ». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

В первом матче «Барселона» добилась победы со счётом 3:2. Ответную встречу обслужит бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем из Румынии.

Фаворитом ответной игры считается «Барселона»: заключить пари на победу подопечных Хави предлагается с коэффициентом 2.25. Это около 43% вероятности. Успех «ПСЖ» идёт за 3.10 (31%). Ставки на ничью принимаются за 3.90 (26%).

Ставки на проход «Барселоны» в полуфинал Лиги чемпионов принимаются с коэффициентом 1.25 (73%). Если по итогам противостояния сильнее окажется «ПСЖ», сыграет коэффициент 3.80 (27%).

На гол Килиана Мбаппе в основное время матча дают коэффициент 2.10. Результативный удар Роберта Левандовского также оценён в 2.10.

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