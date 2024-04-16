Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Боруссия» — «Атлетико» Мадрид: букмекеры назвали фаворита ответного матча Лиги чемпионов

«Боруссия» — «Атлетико» Мадрид: букмекеры назвали фаворита ответного матча Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

16 апреля в Германии пройдёт ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и мадридским «Атлетико». Начало встречи на стадионе «Сигнал Идуна Парк» запланировано на 22:00 мск.

В первом матче успех праздновали подопечные Диего Симеоне — 2:1 в пользу «Атлетико».

На этот раз шансы «Боруссии» оцениваются выше: поставить на победу дортмундцев по итогам основного времени матча предлагают с коэффициентом 2.30

Успех «Атлетико» идёт за 3.15. Ставки на ничью принимаются в букмекерских конторах с коэффициентом 3.70.

Выход «Боруссии» в следующую стадию оценивается коэффициентом 2.78. Это примерно 35% вероятности.

Сделать ставку на проход мадридского «Атлетико» в полуфинал Лиги чемпионов предлагается за 1.42 (65%).

Материалы по теме
«Бавария» исполнит мечту Кейна, «Реал» не хуже «Ман Сити». Чего ждать от Лиги чемпионов?
«Бавария» исполнит мечту Кейна, «Реал» не хуже «Ман Сити». Чего ждать от Лиги чемпионов?
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android