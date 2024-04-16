«Боруссия» — «Атлетико» Мадрид: букмекеры назвали фаворита ответного матча Лиги чемпионов

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16 апреля в Германии пройдёт ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и мадридским «Атлетико». Начало встречи на стадионе «Сигнал Идуна Парк» запланировано на 22:00 мск.

В первом матче успех праздновали подопечные Диего Симеоне — 2:1 в пользу «Атлетико».

На этот раз шансы «Боруссии» оцениваются выше: поставить на победу дортмундцев по итогам основного времени матча предлагают с коэффициентом 2.30

Успех «Атлетико» идёт за 3.15. Ставки на ничью принимаются в букмекерских конторах с коэффициентом 3.70.

Выход «Боруссии» в следующую стадию оценивается коэффициентом 2.78. Это примерно 35% вероятности.

Сделать ставку на проход мадридского «Атлетико» в полуфинал Лиги чемпионов предлагается за 1.42 (65%).