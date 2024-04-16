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«Барселона» — «ПСЖ»: прогноз Романа Павлюченко на матч Лиги чемпионов

«Барселона» — «ПСЖ»: прогноз Романа Павлюченко на матч Лиги чемпионов
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Экс-форвард «Спартака», «Локомотива» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «ПСЖ».

Ставка: ТБ 3 за 1.76.

«В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Барселона» сыграет с «ПСЖ». Неделю назад каталонцам удалось победить 3:2. Сейчас тоже жду борьбы и много голов.

Перед их первой встречей парижане выглядели фаворитами. Клуб более цельно проводит сезон, в очередной раз добивается успеха в домашнем чемпионате. В ЛЧ у команды Энрике была тяжёлая группа, в которой она финишировала второй. Далее в 1/8 финала у представителя Франции не возникло проблем с «Реалом Сосьедад».

У «Барселоны» же соперники по группе в ЛЧ были легче – клуб без проблем финишировал первым. Затем в плей-офф подопечные Хави сумели справиться с «Наполи». Но вот в Ла Лиге дела у сине-гранатовых идут не так хорошо, как у «ПСЖ» в Лиге 1. Команда уже почти гарантированно проиграла «Реалу» борьбу за чемпионство, сейчас она рассчитывает хотя бы на второе место.

Если рассматривать сезон в целом, то к «Барсе» есть больше вопросов. Много травм было у команды, уже объявил об уходе Хави в конце сезона. Чуть ли не главной надеждой каталонцев сейчас является 16-летний Ямал. У «ПСЖ» в этом плане всё стабильнее и понятнее. Луис Энрике строит новую команду, не делая столь большую ставку на звёзд.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

И все эти ожидания не оправдались в первом матче четвертьфинала. Парижане у себя дома выглядели не так уверенно. Дембеле вел команду вперёд – Мбаппе явно был на вторых ролях, ничего особо не показал. «Барселона» же была более результативна, сумела больше забить. Но разрыв в общем счёте у них минимален – один гол.

Для «ПСЖ» еще ничего не потеряно. Клубу нужно изначально отыграть всего один мяч. Исполнителей в команде Энрике хватает. «Барселона» же не отличается особой надёжностью и стабильностью. В предыдущих очных встречах противники много забивали друг другу – жду результативного матча и сейчас», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».

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