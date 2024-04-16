«Барселона» — «ПСЖ»: ставка Александра Мостового на игру Лиги чемпионов

Известный российский футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «ПСЖ».

Ставка: победа «Барселоны» за 2.23.

«В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сойдутся «Барселона» и «ПСЖ». Неделю назад соперники выдали интереснейший матч. Жду и сейчас неожиданной развязки. Уверен, яркий матч выдадут противники, что они уже делали в последние 10 лет несколько раз.

Неделю назад «Барселона» сумела добыть очень важную викторию. Казалось, что на своём поле парижане одолеют каталонцев. Однако подопечные Хави дали достойный бой противнику. Клуб грамотно защищался и сам сумел открыть счёт в первом тайме. «ПСЖ» ярко вернулся в игру во втором тайме, быстро забил два мяча. Однако затем снова просели подопечные Энрике.

«Барса» лучше провела концовку встречи, сумела дважды забить и победила 3:2. Конечно, все ждали яркой игры от форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, для которого эта ЛЧ в футболке французского гранда может стать последней. Но просто незаметен на поле был молодой талант. В итоге на себя роль лидера в атаке взял Дембеле, который и забил один из голов.

«Барселона» после матча с «ПСЖ» выиграла и на выходных – 1:0 с «Кадисом». Таким образом, серия побед сине-гранатовых уже насчитывает шесть игр. А вот проигрывали каталонцы в последний раз аж в январе. В Ла Лиге команда Хави идёт второй и уже, скорее всего, так и финиширует.

А вот для «ПСЖ» поражение от сине-гранатовых стало первым за почти полгода. Клуб уже точно победит в чемпионате Франции, там у него снова не оказалось достойных конкурентов на дистанции. Так что сейчас «ПСЖ» сконцентрируется на Лиге чемпионов, которую он так и не выиграл.

Конечно, от ответного матча этих двух команд можно ждать чего угодно. Но я всё же поверю тут в успех «Барселоны». Клуб близок к тому, чтобы попасть в полуфинал. «ПСЖ» в первой игре не показал чего-то убедительного. Парижане сыграют нервно и не победят, снова рано вылетев из ЛЧ», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».