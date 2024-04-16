«Барселона» — «ПСЖ»: прогноз Константина Генича на игру Лиги чемпионов в Испании

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «ПСЖ».

Ставка: 3–4 гола в матче за 2.15.

«Не успели мы остыть после первых матчей четвертьфинала Лиги чемпионов, так вот уже и ответные игры. «Барселона» примет «ПСЖ».

Неделю назад «Барселона» выиграла со счётом 3:2. Был очень качельный и драматичный матч. Первый тайм был за «Барселоной», но во втором «ПСЖ» забил два, но замены от Хави перевернули игру снова.

Наверняка Луис Энрике активно думает над тем, как ему расставить своих звёзд впереди. Вариантов у Парижа предостаточно. Хакими вернётся на правую позицию, Маркиньос сыграет в центре защиты. У «Барселоны» постепенно набирает форму де Йонг.

«Барселона» на выходных выиграла у «Кадиса» (1:0). Игра была не самая впечатляющая, но главное, что была победа, но и «Реал» выиграл, поэтому отрыв в восемь очков сохранился. Совсем скоро у «Барселоны» «класико». Не будем забывать, что после заявления Хави об уходе из каталонского клуба команда ни разу не проиграла, а Париж к противостоянию с «Барселоной» подходил с серией из 27 матчей без поражений.

Пара очень ровная. Несмотря на победу каталонцев на выезде со счётом 3:2, у меня нет уверенности, что именно «Барселона» пройдёт дальше. Был бы матч на «Камп Ноу», то Парижу было бы сложнее, а вот на «Монжуике» всё же несколько легче.

Долго думал над ставкой на эту игру и выбрал вариант «тотал 3–4 гола». Парижу надо забивать, чтобы отыгрываться, а вот «Барселона» может и подловить. У хозяев очень хорошие фланги, да и скамейка запасных отличная. Левандовски хорошо сыграл в первом матче, но не забил. В целом 3–4 гола вполне могут быть в этом матче, а вот насчет пяти уже не уверен», — приводит слова Генича «РБ Спорт».