«Боруссия» — «Атлетико»: прогноз Эдуарда Мора на встречу Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Боруссия» — «Атлетико».

Ставка: «Атлетико» не проиграет за 1.78.

«Обсудим ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, который пройдёт в Дортмунде. Первая игра в Мадриде завершилась победой «Атлетико» (2:1). Мадридцам первая игра хорошо давалась. Вели 2:0, и был ещё один у «Атлетико» стопроцентный момент, после которого интрига была бы убита. Но в концовке он немного сдал, а «Боруссия» прибавила. Удалось отыграть один мяч, да ещё и был удар в крестовину на последних секундах матча.

Но по составу, по опыту, по потенциалу «Атлетико», на мой взгляд, гораздо сильнее, чем «Боруссия». Интрига, конечно же, есть, но мне кажется, что «Атлетико» без проблем пройдёт в следующий этап Лиги чемпионов. Диего Симеоне — опытный тренер и уже доходил до финала Лиги чемпионов. Да и в целом мадридцы умеют выжимать такие матчи.

На выходных «Атлетико» победил своего конкурента за третье место в Примере, «Жирону». Был дан отдых большому количеству основных футболистов. «Боруссия» также выиграла, одолев Мёнхенгладбах, но травму в начале матча получил Аллер. С большой долей вероятности он не сыграет против «Атлетико». К тому же команда весь второй тайм играла в меньшинстве и потратила много сил.

Я жду вязкую игру без большого количества голевых моментов. Гости будут сушить этот матч. Мадридцы умеют это делать, тем более что их устраивает ничейный результат. Мой прогноз на этот матч: Х2», — приводит слова Мора «РБ Спорт».