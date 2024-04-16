«Боруссия» — «Атлетико»: ставка Романа Павлюченко на игру 1/4 финала Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Атлетико».

Ставка: ничья за 3.75.

«Сейчас в общем счёте ведут испанцы. Но большого преимущества у команды Симеоне нет. Так что дортмундцы тут будут бороться.

«Боруссия» проводит далеко не лучший свой сезон. В Бундеслиге команда имеет реальный шанс на то, чтобы финишировать за пределами топ-4 – то есть не попасть в Лигу чемпионов. Сейчас подопечных Терзича обгоняет «Лейпциг». О топ-3 клуб даже не задумывается.

Хотя результаты чёрно-жёлтых в последнее время были неплохими – почти сплошные победы. Две неудачи у «Боруссии» всё же были. Одна из них – в позапрошлом туре со «Штутгартом» (0:1), идущим выше в таблице. Ещё одно поражение у немцев было как раз от «Атлетико» в ЛЧ – 1:2.

«Атлетико» тоже борется за еврокубки в Ла Лиге сейчас. В прошлом туре он добыл важнейшую победу – 3:1 с «Жироной». Причём в том матче мадридцы плохо начали, быстро пропустили. Но к середине первого тайма подопечные Симеоне вернулись в игру и победили почти в доминирующей манере – 3:1.

Сейчас в Примере «матрасники» располагаются на чётвертой строчке и имеют небольшой отрыв от преследователей. Клубу необходимо только выигрывать в оставшихся встречах. В этом аспекте они с «Боруссией» находятся в схожей ситуации.

В их встрече неделю назад «Атлетико» очень хорошо начал матч, забил уже на четвёртой минуте. После первого тайма мадридцы вели 2:0. «Боруссия» же отыграла один мяч только в конце игры – на 81-й минуте. В целом «Атлетико» был ближе к победе, если рассматривать количество и остроту голевых моментов. «Боруссия» же больше старалась контролировать игру, что не помогло ей избежать поражения.

Думаю, тут гости не проиграют. 100% фаворитами испанцы не являются. «Боруссия» будет снова пытаться контролировать игру. Но ещё в ответном матче с «Интером» «Атлетико» показал, что «здесь и сейчас» он способен показать очень сильный футбол. Так что и тут подопечные Симеоне будут активны и не дадут себя победить. Соперники сыграют вничью, а такой исход устраивает испанцев», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».