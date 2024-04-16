«Боруссия» — «Атлетико»: ставка Александра Мостового на матч Лиги чемпионов в Германии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Атлетико».

Ставка: ничья за 3.75.

«Боруссия» Дортмунд и «Атлетико» проведут ответный матч в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Команды выступают в примерно схожем стиле. Тяжело тут назвать фаворита, даже несмотря на победу мадридцев неделю назад.

Равный матч неделю назад выдали соперники. «Боруссия» пыталась больше контролировать игру, даже после пропущенного мяча уже на четвёртой минуте. Дортмундцы привыкли сами играть до первого забитого мяча. Но «Атлетико» был к этому готов, он сам засел в обороне после забитого мяча и больше действовал на контратаках. В итоге подопечные Симеоне в первом тайме забили два безответных гола, а во втором – пропустили один мяч только под конец игры.

Для «Боруссии» эта неудача стала второй в трёх последних встречах. Также клуб проиграл в принципиальном матче «Штутгарту» в Бундеслиге – 0:1. В остальных турах за последние месяцы чёрно-жёлтые выигрывали. Но в таблице у них ситуация всё равно не самая лучшая – рискуют подопечные Терзича финишировать за пределами топ-4 и не попасть напрямую в ЛЧ.

«Атлетико» тоже проводит далеко не свой лучший сезон в Примере. Сейчас клуб идёт на четвёртой строчке, но большого отрыва от преследователей у него нет. А результаты подопечных Симеоне тоже большого доверия не внушают – проиграли они недавно «Барселоне» (0:3) и «Кадису» (0:2).

Я не жду, что тут кто-то выиграет. «Атлетико» покажет сугубо оборонительный футбол. На контратаках клуб может забить ещё – исполнители у него для этого есть. «Боруссии» же, учитывая её стиль, тяжело тут будет в доминирующей манере играть. Не думаю, что мадридцы дадут себя обыграть, но и сами они не победят, сыграв осторожно. Ничья вполне устраивает гостей», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».