«Боруссия» — «Атлетико»: прогноз на ответный матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия» — «Атлетико».

Ставка: «Атлетико» не проиграет и тотал меньше 4.5 мяча за 1.90.

«Диего Симеоне всегда славился умением поставить клубу прагматичную игру в защите. Крайне редко соперникам удавалось забить, когда «Атлетико» садился в оборону и действовал вторым номером. Ныне расклад поменялся, а проблемы с центром обороны наблюдаются на протяжении всего сезона. Аксель Витсель, конечно, многое повидал в футболе и остаётся футболистом высочайшего класса, но перепрофилирование в центр защиты состоялось не от хорошей жизни. И время от времени даёт о себе знать.

Зато Симеоне отладил «матрасникам» отменный прессинг. Он повлиял на первый гол в матче с «Боруссией». Ещё мадридцы очень опасны на стандартах, что тоже является заслугой тренера. Если бы не Грегор Кобель, дортмундцы пропустили бы ещё как минимум два мяча. Один после розыгрыша углового, другой – после подачи Антуаном Гризманном штрафного.

Гризманн составляет аргентинскому специалисту огромное подспорье. Видение поля и филигранные пасы француза — это то, что даёт команде большое преимущество во встречах с сильными соперниками. Впрочем, Антуан умеет и забивать. В минувшем туре Примеры с «Жироной» (3:1) он оформил дубль. Никаких проблем с физической готовностью!

Ещё Гризманн отметился забитым мячом в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Интером» — 2:1 (3:2 пен.). В предстоящей встрече 33-летний француз способен сделать разницу. В составе «Боруссии» футболистов со столь широким спектром навыков и внушительным опытом, как у Антуана, нет.

Поставить на то, что «Атлетико» как минимум не проиграет и тотал будет меньше 4.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. Помимо того, что у игроков мадридского клуба больше опыта выступлений в более поздних стадиях плей-офф еврокубков и выше класс, Диего Симеоне обладает большими знаниями, чем Эдин Терзич. В таких матчах этот фактор бесценен».