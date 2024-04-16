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ЦСКА — «Балтика»: прогноз «Чемпионата» на матч Кубка России

ЦСКА — «Балтика»: прогноз «Чемпионата» на матч Кубка России
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков сделал прогноз на матч Кубка России ЦСКА — «Балтика», который состоится 16 апреля.

Ставка: «Балтика» не забьёт за 2.00.

«Интересно, что придумает Сергей Игнашевич. Да ещё учитывая тот факт, что его команда будет выступать на выезде. В минувшей встрече «Балтика» выдала невероятный матч с «Ахматом». Калининградцы просто разобрали оборону грозненцев и уничтожили соперника со счётом 7:1. Пять мячей удалось забить уже в первом тайме – настолько велико было превосходство.

Автором хет-трика стал новичок команды Игнашевича – бразилец Фернандес. Таким образом, 21-летний полузащитник открыл счёт своим голам за «Балтику». Посмотрим, как он будет играть дальше. Однако не стоит обманывать себя результатом последней впечатляющей победы калининградцев.

Часто можно наблюдать ситуацию, когда очень много забившая в последней встрече команда в следующей игре терпит поражение и не может распечатать ворота соперника. Вероятнее всего, нас ждёт именно такой сценарий. Предлагаем рискнуть и поставить на то, что «Балтика» не забьёт, с коэффициентом 2.00. Уж слишком хороша защита армейцев в Кубке России, а футболисты из Калининграда «наелись» голами в минувшем матче».

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