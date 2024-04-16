«Барселона» — «ПСЖ»: прогноз «Чемпионата» на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов «Барселона» — «ПСЖ».

Ставка: тотал больше 3.5 гола за 2.23.

«Результаты в Лиге 1 не так важны для «ПСЖ», как Лига чемпионов. В первенстве клуб лидирует с большим отрывом. Поэтому силы практически всех ведущих футболистов Энрике поберёг для матча с «Барселоной». Могут ли красно-синие совершить камбэк и выиграть ответный матч? Конечно!

В этом сезоне парижане забили уже 103 мяча во всех официальных турнирах. Линия нападения у них не менее мощная, чем у «Барселоны». Кстати, в первом матче очень здорово выступил экс-игрок каталонцев — Усман Дембеле. Он мощным ударом поразил ворота бывшей команды на 48-й минуте.

Поставить на то, что сыграет ТБ 3.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.23. Семь из девяти последних очных встреч закончились именно так. У команд слишком мощное нападение. Защитники и голкиперы попросту оказываются бессильны.

Основной фокус защитников будет сделан на Мбаппе и Левандовском, ведь они представляют наибольшую угрозу. Однако, как показал первый матч, лидерам атаки необязательно забивать для того, чтобы встреча получилась результативной».