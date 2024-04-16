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Букмекеры оценили шансы «Спартака» обыграть «Зенит» в первом матче после ухода Абаскаля

Букмекеры оценили шансы «Спартака» обыграть «Зенит» в первом матче после ухода Абаскаля
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17 апреля в Санкт-Петербурге состоится ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России «Зенит» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 19:30 мск.

Это будет первая игра для красно-белых с момента ухода Гильермо Абаскаля с поста главного тренера. К матчу с «Зенитом» команду готовил ассистент испанца Владимир Слишкович.

В первом матче «Зенит» выиграл со счётом 2:1.

Букмекеры считают явными фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.71. Это около 55% вероятности. Успех москвичей оценён экспертами в 4.90 (20%). Ставки на ничью принимаются за 3.98 (25%).

Если «Спартак» окажется сильнее по сумме двух матчей, сыграет коэффициент 6.70 (14%). Вероятность выхода «Зенита» в финал Пути РПЛ оценивается в 1.10 (86%).

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