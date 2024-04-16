«Бавария» — «Арсенал»: букмекеры назвали фаворита ответного матча Лиги чемпионов

17 апреля в Мюнхене состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «Арсенал». Начало игры намечено на 22:00 мск.

В первой встрече соперники не выявили победителя — 2:2.

Букмекеры в ответной игре отдают предпочтение немецкому клубу: поставить на победу «Баварии» по итогам основного времени предлагается с коэффициентом 2.37. Это примерно 41% вероятности.

Успех лондонцев оценён в 2.95 (33%). Ставки на ничью принимаются за 3.80 (26%).

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.31. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.54.

Выход «Баварии» в полуфинал Лиги чемпионов оценивается коэффициентом 1.75. Ставки на проход «Арсенала» в следующую стадию принимаются за 2.07.