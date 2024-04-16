«Филадельфия» — «Вашингтон»: прогноз «Чемпионата» на матч НХЛ

Автор «Чемпионата» Николай Павлов сделал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия» — «Вашингтон», который пройдёт 17 апреля.

Ставка: «Вашингтон» не проиграет и тотал меньше 6.5 шайбы за 2.45.

«Сразу после победы во встрече с «Тампа-Бэй» (4:2) «столичные» выдали интересный результат в матче с «Бостоном». Они одержали победу с футбольным счётом 2:0. Причём вторую шайбу «Кэпиталз» забросили уже в пустые ворота. Это укрепило надежду на плей-офф. Чтобы пробиться в уайлд-кард, достаточно выиграть у «Филадельфии».

Во многом всё будет зависеть от Овечкина. Россиянин в этом сезоне набрал 64 (30+34) очка по системе «гол+пас» в 77 встречах. Его старания не помогают «Вашингтону» играть результативнее. Среди команд Восточной конференции никто не забил меньше «столичных» (218 голов). Поэтому победа в игре с «Бостоном» со счётом 2:0 не удивила.

Решающий матч сезона для команд, которые испытывают проблемы при создании опасных моментов. Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери в большей части игр предпочитает осторожную схему с акцентом на оборону.

«Филадельфия» также не раскрывается и выиграла последнюю встречу у «Нью-Джерси» со счётом 1:0. Поэтому предполагаем, что много заброшенных шайб не будет, но фактор Овечкина поможет «столичным» как минимум не проиграть».