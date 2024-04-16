«Манчестер Сити» — «Реал»: букмекеры назвали фаворита пары Лиги чемпионов

17 апреля в Манчестере состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал». Начало игры намечено на 22:00 мск.

В первой встрече соперники сыграли вничью — 3:3.

Явным фаворитом ответного матча считаются подопечные Хосепа Гвардиолы: поставить на победу «горожан» по итогам основного времени можно с коэффициентом 1.68. Это примерно 59% вероятности.

Успех мадридского «Реала» оценён в 5.05 (19%). Ставки на ничью принимаются за 4.45 (22%).

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.46. Заключить пари на «обе команды забьют» можно за 1.62.

Выход «Манчестер Сити» в полуфинал Лиги чемпионов оценён в 1.32 (72%). Успех «Реала» с учётом дополнительного времени и серии пенальти идёт за 3.33 (28%).