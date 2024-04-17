«Зенит» — «Спартак»: ставка Александра Мостового на матч Кубка России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка России «Зенит» — «Спартак».

Ставка: победа «Зенита» за 1.70.

«Зенит» и «Спартак» встретятся в ответном матче полуфинала Кубка России. Красно-белые проведут первый матч после отставки Абаскаля. Впрочем, у них в любом случае шансов мало было. Питерцы должны выходить в финал Пути РПЛ.

Довольно позорно проиграл «Спартак» в прошлом туре Премьер-Лиги. Встречался он с «Сочи» из зоны вылета. И могли бы красно-белые тут уверенно набирать очки, но не забили ни разу, а пропустили под конец встречи — 0:1. Руководству клуба явно требовался повод для увольнения Абаскаля, и вот он предоставился.

В чемпионате у «Спартака» шансы довольно туманные. За топ-3 уже тяжело им будет бороться. Команде бы теперь сильно ниже середины таблицы не опуститься. «Зенит» на её фоне выглядит намного лучше. Подопечные Семака разобрались с «Краснодаром» на выходных — 2:1. Да, «быки» уже совсем не те, что были в первой половине сезона. Но питерцам всё равно было очень важно победить. Теперь они лидируют с отрывом от преследователей в РПЛ.

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Я не верю, что сейчас на эмоциях после отставки тренера «Спартак» выдаст какой-то сильный матч и разгромит «Зенит». Это Кубок России — даже вылетев сейчас, у клубов есть шанс всё равно попасть в финал. В РПЛ у красно-белых намного больше мотивации», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».

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