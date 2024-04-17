«Зенит» — «Спартак»: прогноз Алексея Гасилина на игру Кубка России

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч Кубка России «Зенит» — «Спартак».

Ставка: «Зенит» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.65.

«Второй кубковый матч. Первая встреча, напомню, в Москве прошла и «Зенит» добился победы (2:1). Давайте начнём разбор этой встречи, и самое важное – помните, что это дерби. И то, что «Спартак» проиграл сейчас «Сочи», и то что убрали Абаскаля, вроде факты ужасные, но это может пойти им на пользу. Встряска команды перед такой игрой, да и Кубок – единственный турнир, в котором «Спартак» может добиться успехов в этом сезоне, точнее, попробовать, шансы есть. Даже если они проиграют, то упадут в Путь регионов, и это не критично.

«Зенит» на ходу. Питерцы оторвались от преследователей. «Динамо» своими поражениями сами себя убрало, уже -9 очков в чемпионате, и пару дней назад петербуржцы добились важнейшей, а возможно, решающий победы в чемпионате. Эмоций потратили много, может казаться, что и «Спартак» обескровлен. «Зенит», конечно, фаворит и дома должен играть на победу, а может просто удерживать приемлемый уже сейчас результат. Уверен, что будет и ротация в составе, но небольшая.

В первой игре мы видели, что в основе вышли больше резервисты. Первый тайм, пока «Зенит» не перестроился, «Спартак» играл лучше. Да и когда «Зенит» начинает играть в схему с пятью защитниками, игра не идёт. Показатель – «Спартак» и последняя игра с «Краснодаром». Но я также допускаю, что Семак может выйти опять в пять игроков обороны и перестроиться на четыре. Повторюсь: результат устраивает. Так что жду неголевой футбол. «Спартак» не будет терять своё лицо и будет стараться выиграть, подбор игроков есть, а «Зенит» сыграет умело с позиции силы. Прогноз — «Зенит» не проиграет и тотал меньше 3.5 гола», — приводит слова Гасилина «РБ Спорт».