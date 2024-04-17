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«Манчестер Сити» — «Реал»: ставка Романа Павлюченко на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» — «Реал»: ставка Романа Павлюченко на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид.

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.68.

«Манчестер Сити» и «Реал» Мадрид проведут ответную встречу в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Неделю назад соперники выдали один из лучших матчей сезона, забив друг другу по три мяча. Сейчас же я думаю, что победа всё-таки достанется «горожанам».

За неделю в Ла Лиге ничего особо не изменилось. «Реал» обыграл «Мальорку», выпустив на поле некоторых резервистов. Итог — лёгкая победа 1:0. Впрочем, даже проиграв, мадридцы бы не дали «Барселоне» себя сместить с первой строчки — разрыв между ними составляет восемь баллов. Так что подопечные Анчелотти в Примере уже особо не напрягаются — вряд ли они потеряют чемпионство.

А вот у «Ман Сити» в АПЛ ситуация изменилась, для «горожан» — в лучшую сторону. Сама команда Гвардиолы разгромила «Лутон Таун» со счетом 5:1. Тренерский штаб «Сити» решил тоже поберечь некоторых игроков, но даже в смешанном составе команда забила пять мячей. Важные события произошли в других встречах тура — «Ливерпуль» и «Арсенал» проиграли в своих матчах. Так что теперь «Ман Сити» единолично лидирует в турнире, пусть большого отрыва от преследователей у него пока и нет.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Конечно, это будет сложная игра для обоих соперников. Наверняка мы снова увидим много красивых голов. Это настоящая лигочемпионская пара. Но предпочтение я всё-таки отдам «Ман Сити». Гвардиола и его подопечные помнят обидные поражения в этом турнире. Сейчас они не позволят себе расслабиться. Клуб выглядел неплохо в Мадриде, а на своём поле ему будет ещё легче эмоционально», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».

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