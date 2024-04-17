Эксперты оценили шансы «ПСЖ» пройти «Боруссию» в 1/2 финала Лиги чемпионов

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16 апреля завершились два матча четвертьфинала Лиги чемпионов, по итогам которых сформировалась первая пара полуфиналистов.

«ПСЖ» совершил невероятный камбэк. Первый матч парижане проиграли «Барселоне» со счётом 2:3, но в ответном реабилитировались разгромной победой – 4:1.

В параллельной встрече дортмундская «Боруссия» взяла реванш у «Атлетико», выиграв со счётом 4:2. Напомним, в первой игре немецкий клуб уступил мадридскому – 1:2.

30 апреля «ПСЖ» и «Боруссия» сыграют между собой в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Ответная встреча запланирована на 7 мая. Первая игра пройдёт в Дортмунде.

Эксперты уже оценили шансы клубов. Они считают, что парижане фавориты в этой паре. Поставить на проход в финал «ПСЖ» можно с коэффициентом 1.35. Шансы «Боруссии» оценили в 3.20.

Ставки на то, что парижане выиграют Лигу чемпионов, теперь принимаются с коэффициентом 4.00. Дортмундская «Боруссия» по-прежнему идёт главным аутсайдером в борьбе за трофей. Вероятность её победы оценили в 13.0.