«Урал» — «Ростов»: прогноз на матч Кубка России

Автор «Чемпионата» Николай Павлов сделал прогноз на матч Кубка России «Урал» — «Ростов», который состоится 17 апреля.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.10.

«У «Урала» были определённые надежды на зимнюю паузу в сезоне, но мало что поменялось. Неудачи «шмелей» продолжились. Им предстоит серьёзная борьба за выживание в РПЛ. Хотя победа в минувшем матче с «Динамо» (2:1) может немного взбодрить.

А вот «Ростову» в зимнюю паузу удалось совершить перезагрузку. В весенней части сезона подопечные Валерия Карпина кардинально улучшили результаты, одержали ряд важных побед и переместились в середину турнирной таблицы РПЛ. Ростовчане на решающем отрезке сезона заиграли ярко, создают много опасных моментов и владеют инициативой.

«Ростов» в весенней части сезона играет в атакующем стиле, создаёт моменты и находится в хорошей форме. В свою очередь, «Урал» ведёт изнурительную борьбу за право сохранить место в РПЛ и тратит много сил. Кроме того, в обороне «шмелей» достаточно проблем, поэтому рассмотрим ставку на тотал больше 2.5 мяча за 2.10».