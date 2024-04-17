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«Металлург» — «Локомотив»: букмекеры назвали фаворита финала Кубка Гагарина

«Металлург» — «Локомотив»: букмекеры назвали фаворита финала Кубка Гагарина
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18 апреля стартует финальная серия плей-офф КХЛ «Металлург» – «Локомотив». Начало первой игры запланировано на 17:00 мск.

Букмекеры считают фаворитом противостояния ярославцев. Поставить на победу подопечных Игоря Никитина предлагается с коэффициентом 1.53. Это примерно 65% вероятности.

Ставки на итоговый успех «Металлурга» принимаются с коэффициентом 2.60 (35%).

Если для выяснения обладателя Кубка Гагарина потребуется не менее шести матчей, сыграет коэффициент 1.55. Заключить пари на семь игр в финальной серии можно за 3.00.

В предыдущих раундах Кубка Гагарина «Локомотив» оказался сильнее ЦСКА, «Авангарда» и «Трактора». Магнитогорский «Металлург» сломил сопротивление «Амура», «Спартака» и «Автомобилиста».

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