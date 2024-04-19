«Кальяри» — «Ювентус»: дата матча Серии А, во сколько начало, прогнозы и ставки

19 апреля состоится матч 33-го тура чемпионата Италии «Кальяри» — «Ювентус». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу туринцев можно с коэффициентом 1.80. Успех сардинцев оценён экспертами в 5.10. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Аналитики считают, что матч «Кальяри» — «Ювентус» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.74. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.65. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе забьют» можно за 2.05.

«Ювентус» подопечным Клаудио Раньери не страшен. Недавно они сыграли вничью с «Наполи» (1:1), а ещё победили «Аталанту» (2:1). Красно-синие почувствовали вкус крови и начали отнимать очки у всех без разбору. Они поднялись на 14-ю строчку в турнирной таблице Серии А.

У «старой синьоры» наблюдается совсем другая динамика. После поражения во встрече 23-го тура чемпионата Италии с «Интером» (0:1) она как будто потеряла очень важную часть себя. Результаты резко ухудшились. Чёрно-белые выиграли только два из девяти последних матчей в первенстве.

Четыре раза подопечные Массимилиано Аллегри сыграли вничью. Уступили они «Удинезе» (0:1), «Наполи» (1:2) и «Лацио» (0:1). Туринцы спустились на третью строчку в турнирной таблице Серии А. Отрыв от идущей следом «Болоньи» сократился до четырёх очков.