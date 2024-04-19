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«Дженоа» — «Лацио»: прогноз «Чемпионата» на матч итальянской Серии А

«Дженоа» — «Лацио»: прогноз «Чемпионата» на матч итальянской Серии А
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Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на матч Серии А «Дженоа» — «Лацио».

Ставка: «Дженоа» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.18.

«Дженоа» находится в 12 очках от зоны вылета в Серию В за шесть туров до конца сезона. Нужны ещё как минимум две победы, чтобы гарантировать сохранение прописки. После 32 матчей «грифон» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 39 очков.

Хорошую работу проделал главный тренер «Дженоа» Альберто Джилардино, который стал одним из открытий сезона. 41-летний итальянец показал виртуозное умение добиваться результата с довольно ограниченным как по количеству, так и по качеству составом.

Игор Тудор недавно возглавил «Лацио». Вот где бушует настоящий кризис, так это в римском клубе. Судите сами: травмированы лидеры Иван Проведель, Чиро Иммобиле и Алессио Романьоли. Помимо травм важных футболистов, нагнетают обстановку ультрас «Лацио», которые оказывают серьёзное психологическое давление на игроков. Фелипе Андерсон объявил, что летом переходит в чемпионат Бразилии. Источники сообщали, что и Чиро Иммобиле планирует уйти из команды из-за постоянных нападок болельщиков.

Италия - Серия А . 33-й тур
19 апреля 2024, пятница. 19:30 МСК
Дженоа
Генуя
Не начался
Лацио
Рим
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Игор Тудор вынужден в кратчайший срок взбодрить команду, поскольку она находится на седьмом месте в турнирной таблице и рискует остаться без еврокубков. Тем не менее у тренера есть небольшой шанс добиться успеха. В Кубке Италии «Лацио» добрался до полуфинала, но уступил в первом матче «Ювентусу» (0:2). Отыграть будет сложно.

«Дженоа» в хорошей форме и не проигрывает последние четыре матча. «Лацио» раздираем внутренними противоречиями и нестабилен в результатах. Красно-синие не ощущают давления и полностью адаптировались к схеме Джилардино, а вот у Тудора большие проблемы в части поиска оптимального состава из-за травм. Поэтому рассмотрим ставку на то, что «Дженоа» не проиграет, а тотал будет меньше 2.5 мяча, за 2.18.

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